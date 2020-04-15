У Раді обговорили питання використання рідкого біопалива у галузі транспорту.

14 квітня у ВР відбулося засідання Підкомітету з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродуктозабезпечення Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Були враховані народними депутатами-членами Підкомітету.ключові пункти:

- визначено розподіл повноважень ЦОВВ;

- визначено, що державний контроль за додержанням вмісту нормативно визначеної обов’язкової частки біопалива у бензинах автомобільних покладається на Держекоінспекцію;

- моніторинг та контроль звітності суб’єктів господарювання покладається на Держенергоефективності;

- нормативно-правове регулювання та загальна координація - за Мінекоенерго.

Окрім того, проектом передбачено розширити коло суб’єктів господарювання, які підпадатимуть під державний контроль в частині додержання ними вмісту нормативно визначеної обов’язкової частки біопалива (біокомпонентів) у бензинах автомобільних, а також розширити коло товарної продукції з обов’язковим вмістом нормативно визначеної частки біопалива (біокомпонентів) у бензинах автомобільних (обов’язкове додавання в усі марки бензинів автомобільних, включаючи і бензини марки А-98). Також передбачено зберегти можливість для суб’єктів господарювання, що виробляють біопалива (біокомпоненти), реалізовувати біопаливо на митній території України без підтвердження відповідності такого палива критеріям сталості, повідомляє Інформуправління парламенту.