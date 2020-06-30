У Зеленського обговорили законопроєкт, який поліпшить процедуру приватизації

Президент вважає, що законопроєкт слід доопрацювати.

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко на засіданні Нацради реформ 30 червня представив підготовлений комплексний законопроєкт, який має покращити приватизаційний процес в Україні.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Зі слів голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, у 2020 році вдвічі збільшено кількість учасників приватизаційних аукціонів. Фонд розробив інтернет-магазин, у якому розміщено інформацію про приватизацію. Сенниченко також зауважив, що за 2020 рік завдяки приватизації в бюджет перераховано 500 млн грн, оголошено більше 800 аукціонів.

"За участю Фонду державного майна підготовлено комплексний законопроєкт, який має зафіксувати процедуру передачі об'єктів у приватну власність, покращити процедуру приватизації та забезпечити її інституційну спроможність", - йдеться в повідомленні.

Згідно із проєктом, рішення про передачу об'єктів для приватизації має ухвалювати уряд, якщо: орган управління не має обґрунтованих причин залишити об'єкт у своїй власності, борги об'єкта перевищують 50% вартості активів, об'єкт використовується неефективно або не за цільовим призначенням чи перебуває в податковій заставі.

Крім того, було обговорено пропозиції щодо угоди про визнання винуватості. Це, як пояснюється має розвантажити роботу судів і забезпечити невідворотність покарання. Однак наразі, на думку президента Володимира Зеленського, ця ідея не готова до втілення.

Як повідомлялося, від приватизації державних спиртових заводів держбюджет може отримати близько 2,5 млрд грн. Від 1 січня 2020 року почав діяти закон про демонополізацію спиртової галузі. За матеріалами ТСН.ua