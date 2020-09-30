Ухвалений Закон про електронні комунікації

Рада ухвалила Закон "Про електронні комунікації" (проєкт No 3014). Про це повідомляє Урядовий портал.

Законом запроваджено повідомний принцип реєстрації суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій, встановлено виключний перелік вимог до учасників ринку та запроваджуються консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси.

Документ передбачає зміни як для бізнесу, так і для користувачів, зокрема:

зменшення кількості перевірок та регуляторного тиску на компанії у сфері електронних комунікацій;

всі постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг матимуть однакові права та доступ до інфраструктури, запроваджується механізм консультацій з учасниками ринку;

забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій, що сприятиме залученню інвестицій та покращенню якості послуг для всіх користувачів;

користувачі матимуть можливість обрати окремі електронної комунікаційної послуги (не в складі пакета послуг) за технічної можливості;

право на отримання вичерпної та чіткої інформації абонентом щодо опису умов договору відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг;

зменшення спаму за рахунок обов'язкової попередньої згоди абонента на отримання інформації та обов'язкова можливість відмови абонента від розсилки;

збільшення штрафу для постачальників електронних комунікацій у разі порушення прав користувачів.

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Постачальник несе перед кінцевим користувачем таку майнову відповідальність:

1) за ненадання оплачених електронних комунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений, у розмірі оплаченої вартості ненаданих послуг та штрафу в розмірі 25% вартості послуг;

2) за безпідставне відключення термінального (кінцевого) обладнання, у розмірі абонентної плати за весь період відключення;

3) за безпідставні скорочення чи зміну переліку послуг, у розмірі абонентної плати за один місяць;

4) в інших випадках - у розмірах, передбачених договором про надання електронних комунікаційних послуг;

5) у разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання абонентом заявки щодо пошкодження електронної комунікаційної мережі, яке унеможливило доступ до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується, а постачальник електронних комунікаційних послуг у разі неусунення пошкодження протягом п'яти діб із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заявки сплачує споживачу штраф у розмірі 25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.

Закон також передбачає захист користувачів від спаму. Забороняється умисне масове розсилання електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень без згоди (замовлення) кінцевих користувачів (спаму) на їх адреси електронної пошти або термінальне обладнання, крім повідомлень постачальника електронних комунікаційних послуг, пов'язаних з надання ним електронних комунікаційних та/або інформаційних послуг, а також, крім особистих повідомлень кінцевих користувачів, які не мають масовий характер та розсилаються з некомерційною метою.

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