Украина и ЕС делают упор на правосудии по мошенничеству в ПриватБанке и возврате активов

Совет ассоциации между Украиной и Европейский союзом отметил важность необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, говорится в совместном заявлении для прессы по итогам заседания 28 января.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов", – отмечается в документе.

Помимо того представители ЕС отметили, что готовы будут выделить Украине EUR500 млн второго транша макрофинансовой помощи после выполнения Киевом prior actions по новой программе финансирования Международного валютного фонда. Одним из ключевых таких условий является принятие законопроекта, который должен снизить риски денационализации ПриватБанка, которая сегодня возможна из-за продолжающихся в Украине многочисленных судов, инициированных его бывшими владельцами