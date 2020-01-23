Украина отдаст железную дорогу в управление Deutsche Bahn на 10 лет - Гончарук

Правительство хочет отдать железную дорогу в управление немецкой компании Deutsche Bahn на 10 лет.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время Украинского ланча на форуме в Давосе.

"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру, к новым стандартам. Конечно, о деталях еще нужно договариваться, официальные документы еще должны быть подписаны. Но политическое решение на этот счет уже принято и это уже огромный шаг", - сказал он.

Напомним, 22 января в Давосе министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и руководитель департамента международных связей Deutsche Bahn AG Йенс Грефер подписали соглашение о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и немецкой компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО Укрзализныця.

Согласно меморандуму, стороны "будут изучать возможности создания стратегического партнерства (альянса) межнациональными железнодорожными операторами Украины (АО Укрзализныця) и Германии (Deutsche Bahn AG и ее дочерние компании) с целью обмена опытом, практиками, мыслями, достигнутым прогрессом DB (и его дочерних компаний) и обсуждения возможных решений относительно повышения эффективности железнодорожных перевозок в Украине и применения лучших управленческих практик".

Во время церемонии подписания меморандума Гончарук заявил, что стратегическое партнерство с DB должно привести украинскую госкомпанию "к работе по новым стандартам.

"Украина полностью сохранит за собой контроль над Укрзализныцей. Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия", - объяснил премьер. По материалам Новое Время