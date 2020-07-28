Украина отсоединит энергосистемы от Беларуси и РФ в 2022 году - Минэнерго

На сегодня Украина может экспортировать свою избыточную электроэнергию в другие страны, в частности Беларусь. При этом импорт электроэнергии категорически неприемлем. К тому же, Украина должна отсоединить свои энергосистемы от Беларуси и РФ в 2022 году. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Импорт электроэнергии из Беларуси и РФ будет представлять угрозу для последующей синхронизации Украины с европейской энергосистемой, объясняет и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Поэтому Минэнерго категорически против открытия такого импорта.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство энергетики за увеличение экспорта электроэнергии по всем направлениям, в зависимости от конъюнктуры на рынке. Но мы отрицаем импорт электроэнергии в нашу страну. По нашим расчетам на этот и следующий годы мы не видим необходимости в импорте. Наших мощностей достаточно для обеспечения внутренних потребителей и экспортных поставок электроэнергии", - отметила Буславец.

Правительством поддержана инициатива Министерства и предложены изменения в законодательство, предусматривающие временный, до конца следующего года, запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси.

И.о. министра сообщила, что Украина выполняет планы синхронизации отечественной энергосистемы с европейской и даже предположение о возможном импорте электроэнергии из Беларуси и России ставит под угрозу выполнение указанных евро интеграционных планов.

"Мы взяли курс на европейскую интеграцию. А именно - на полную техническую синхронизацию с европейскими энергетическими системами ENTSO-E.

Синхронизация позволит интегрироваться в европейский рынок и иметь реальную конкуренцию. Для выполнения планов нам нужно в 2022 году в течение недели провести соответствующее тестирование, на время которого необходимо отключение от энергосистем России и Беларуси. Любые разговоры об импорте электроэнергии из этих государств являются препятствием для нашей дальнейшей полной технической синхронизации, ослабляют нашу генерацию и делают невозможным выполнение наших планов. А мы должны думать и работать стратегически", - заявила и.о. министра.

Ольга Буславец была назначена и.о. министра энергетики 16 апреля. Это первая женщина - руководитель энергетического ведомства Украины.

За матеріалами УНН