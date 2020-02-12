Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции

Новые требования к маркировке могут привести к сокращению поставок продукции

Выбрав курс на европейскую интеграцию Украина взяла на себя обязательство гармонизировать национальное законодательство в соответствии с требованиями ЕС. В том числе, это обязательство распространяется и на необходимость наносить латиницей единицы измерения на продукцию и, например, вместо сокращений "кг", "С", "В" использовать "Kg", "S", "V" для указания килограмм, секунд или вольт. Это осуществляется с целью устранения технических барьеров в торговле, чтобы товары, которые производятся в Украине, могли свободно попадать на рынок ЕС и наоборот. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Еще в 2015 году Министерством экономики был принят соответствующий Приказ No914 и некоторые компании и индустрии не имели проблем с его исполнением - например, производители техники и электроники. Другие - были вынуждены обращаться за дополнительными разъяснениями и предлагать изменения в профильное законодательство.

"Сейчас Приказ предусматривает возможность добровольно рядом с единицами измерения (нанесенными латиницей) приводить их перевод на украинский язык. В то же время, ряд индустрий пока не могут выполнять требования этого приказа, поскольку в их специальном законодательстве предусмотрено, что вся маркировка должна осуществляться исключительно на украинском языке. Следовательно, коллизия продолжает существовать. Например, производители ветеринарных препаратов, агрохимических средств и другие имеют сложности с применением соответствующих правил. За 4 года в Приказ No914 несколько раз вносили небольшие изменения. Но, к сожалению, системного решения, которое бы, с одной стороны, соответствовало евроинтеграционным стремлениям Украины, а, с другой стороны, решало проблему несогласованности данного Приказа с другими законодательными актами, так и не принято", - отметили в ЕБА.

На сегодня, согласно действующей редакции, вся продукция, которая будет размещена на рынке Украины после 1 января 2021 года, должна обязательно быть маркирована латиницей и может дополнительно иметь маркировку, нанесенную кириллицей.

"Вместе с тем, недавно Министерством экономики был опубликован проект изменений в Приказ No914, которые в случае их принятия еще более усугубят ситуацию. В частности, новая предложенная редакция предусматривает, что абсолютно вся продукция должна иметь маркировку единиц измерения - и латиницей, и кириллицей. Предложенная редакция не только не решает существующие законодательные несогласованности для ряда индустрий (к примеру, сферы агрохимии, ветеринарных препаратов и т.д.), но и существенно ухудшает условия ведения бизнеса для тех индустрий и компаний, которые уже смогли выполнить требования, предусмотренные действующей редакцией Приказа No914 и наносят маркировку исключительно латиницей. Особенно критическим вопрос является для компаний, которые производят небольшие изделия, например, наушники, флешки, камеры, мобильные телефоны и другую небольшую электронику и тому подобное. Ведь на таких изделиях часто физически невозможно нанести маркировку и пометки на нескольких языках", - сообщили в ЕБА.

Напомним, 6 августа 2019 года вступил в силу закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", который устанавливает новые требования к маркировке продуктов питания.

Также сообщалось, что новая маркировка пищевых продуктов обойдется компаниям в 10 млн гривен. По материалам Дело.ua