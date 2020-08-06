Україна готова нарощувати експорт електроенергії в Молдову, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми, безумовно, готові до того, щоб вивести відносини з Молдовою на новий рівень. Для цього нам необхідно вирішити низку питань і запустити кілька дуже важливих і перспективних проєктів. Ми готові в торговельно-економічній сфері нарощувати експорт української електроенергії в Молдову", - сказав Кулеба в четвер на брифінгу в Києві.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.