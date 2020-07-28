Україна і Польща домовилися не допустити реалізації "Північного потоку-2"

Україна і Польща домовилися робити подальші кроки для недопущення реалізації російського проєкту "Північний потік-2".

Відповідне питання міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем під час зустрічі у Варшаві. Про це йдеться на сайті українського МЗМ.

"Російський проєкт "Північний потік-2" становить загрозу енергетичній безпеці всієї Європи", - підкреслили чиновники. Зазначається, що сторони погодились розвивати торішній тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США щодо співробітництва в енергетичній галузі з метою диверсифікації джерел енергопостачання.

У тому, що проєкт РФ загрожує трансатлантичній безпеці, переконані й в Вашингтоні. Минулого тижня американський Сенат схвалив законопроєкт з санкціями проти "Північного потоку-2". Його ухвалили більшістю голосів. Як тільки в Конгресі узгодять остаточну версію документу, його направлять на підпис президенту країни Дональду Трампу. Проєкт "Північний потік-2", який прокладають до Німеччини по дну Балтійського моря, коштує $11 млрд і готовий на 90%. Незавершену частину повинні добудувати в територіальних водах Данії.

За матеріалами УНІАН