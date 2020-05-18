Україна не буде відновлювати постачання води в окупований Крим - Резніков

Україна може відновити постачання води до Криму тільки після деокупації півострова.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Відповідаючи на питання, чи обговорювалося колись українською івладою питання відновлення поставок води в тимчасово окупований Крим, він сказав: "Ніхто нічого не збирається відновлювати. Є проста відповідь: після деокупації в наш Крим ми поставляємо нашу воду".

Резніков підкреслив, що зараз за цю ситуацію відповідає виключно Росія. "Тим більше що згідно з Женевською конвенцією вони зобов'язані забезпечити всі гуманітарні запити цивільного населення", - сказав він. За матеріалами Укрінформ.