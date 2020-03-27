Україна не розглядає варіант оголошення дефолту - прес-секретар Зеленського

Президент сподівається, що депутати на позачерговому засіданні проголосують за необхідні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському та агросекторі.

Українська влада не розглядає варіант оголошення дефолту та розраховує на збільшення потенційного фінансування з боку Міжнародного валютного фонду.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретарка президента України Юлія Мендель.

"Для України зараз надзвичайно важлива співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування", - заявила вона, додавши, що в додаток до програми допомоги, яка обговорювалась раніше, МВФ розглядає підтримку України у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19.

"Україна дуже довго і важко оговтуватиметься від дефолту. Влада не ризикуватиме життями українців, а тому не розглядає варіанту дефолту", - наголосила Мендель.

За її словами, Зеленський сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями і що на позачерговому засіданні вони проголосують потрібні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському та агросекторі, які не лише допоможуть Україні зберегти економічну стабільність, а й забезпечать фінансову підтримку МВФ.

За матеріалами УНІАН.