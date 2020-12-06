Україна обговорює з Туреччиною можливість спільного створення ракетоносіїв
Україна обговорює з Туреччиною можливості комерціалізації ракетної галузі, щоб створити спільно ракетоносії, щоб можна було стартувати з території третіх країн.
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, Україна працює за міжнародним проєктом "Антарес" - "це фактично постачання перших ступенів для американських ракетоносіїв".
"Це невеличкі замовлення поки. Але ми зараз шукаємо серйозних партнерів, у тому числі розмовляємо з Турецькою Республікою, щодо можливості комерціалізації ракетної галузі в плані того, щоб створити спільно ракетоносії, щоб можна було стартувати з території третіх країн. Тому що ні наша, ні турецька сторона місця для космодрому нормального надати не можемо", - сказав Уруський.
Урядовець зазначив, що Україна повинна знайти врешті-решт своє місце в міжнародному розподілі в таких високотехнологічних галузях, як авіація і ракетно-космічна.
За матеріалами Укрінформ.