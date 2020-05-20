Україна отримала $ 15,5 млн допомоги від США для боротьби з коронавірусом

Влада України отримала допомогу від США розміром $ 15,5 млн для боротьби з COVID-19, повідомив Держдепартамент.

Уточнюється, що Київ отримав $ 13,1 млн гуманітарної допомоги в галузі охорони здоров'я, яка "дозволить поліпшити можливості місцевих медичних установ з догляду за хворими та боротьбі з подальшим поширенням COVID-19".

Крім того, надана допомога містить $ 2,4 млн "для підтримки вразливих груп населення під час пандемії".

"Сполучені Штати інвестували майже $ 5 млрд у загальну допомогу Україні за останні 20 років, зокрема майже $ 362 млн на охорону здоров'я", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства США.

Згідно держдепу, фінансову допомогу від США в боротьбі з COVID-19 також отримали Казахстан - більше $ 3,1 млн, Киргизія - $ 900 тис., Таджикистан - $ 866 тис., Туркменістан - близько $ 920 тис., Узбекистан - приблизно $ 3,9 млн, Вірменія - $ 2,7 млн, Азербайджан - майже $ 3,6 млн, Білорусь - $ 1,7 млн, Грузія - $ 2,7 млн і Молдова - майже $ 2,2 млн.

За матеріалами Интерфакс-Україна.