Україна отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ

12 червня Україна повністю отримала $ 2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду. Україна отримала перший транш у сумі $ 2,1 млрд від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by.

Про це в Twitter повідомив глава Національного банку України Яків Смолій, передає Новое время.

"Україна щойно повністю отримала $ 2,1 млрд першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів Фонду? З учорашнього дня кошти надходили частинами в доларах, євро, ієнах, фунтах і юанях - валютах, що входять в SDR. Зараз процес завершений", - написав Смолій.

Глава НБУ додав, що кошти МВФ, потрапивши до держбюджету, допоможуть державі в подоланні наслідків пандемії коронавірусу і забезпеченні макрофінансової стабільності. За словами Смолія, перший транш від МВФ разом з надходженням пов'язаної фінансової допомоги від ЄС збільшив міжнародні резерви України до $ 28,7 млрд.

МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand by для України в ніч на 10 червня по Києву. Згідно з меморандумом з МВФ, після виділення першого траншу на $ 2,1 млрд заплановано чотири перегляду програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року. Заради цієї позики українська влада пішла на багато - відкрила ринок землі й запустила "антиколомойський" закон. За матеріалами volynnews.com