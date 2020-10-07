Україна підписала з ЄС важливі угоди на загальну суму EUR390 мільйонів - Шмигаль

Саміт Україна - ЄС чітко демонструє міцність відносин та високе місце України в порядку денному Європейського Союзу.

Таку думку Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив у Фейсбуці

"Важливо, що це був перший двосторонній саміт Європейського Союзу з країною- партнером, що відбувся в "живому" форматі від початку пандемії COVID-19. І це чітко демонструє міцність наших відносин та високе місце України в порядку денному ЄС", - написав Шмигаль.

Україна за останній рік досягла великих успіхів в імплементації Угоди про асоціацію. Так у вівторок під час 22-го Саміту Україна - ЄС зазначив Президент Європейської ради Шарль Мішель. За участю Президента України Володимира Зеленського та представників уряду в Брюсселі були досягнуті нові домовленості та підписані важливі угоди на загальну суму 390 млн євро.

Серед них три угоди з Європейським Союзом: 10 млн євро в межах угоди "Кліматичний пакет для стабільної економіки в Україні" будуть спрямовані на різні заходи із розвитку ресурсно ефективної, чистої та конкурентоспроможної економіки, зокрема шляхом підтримки енергоефективності місцевого малого й середнього бізнесу, підтримки місцевих громад та створення спільного ресурсного центру з питань кліматичних інновацій між Україною та ЄС.

30 млн євро, передбачені угодою "Програма ЄС "Міцні регіони", підуть на допомогу східним областям України для подолання негативних наслідків пандемії та російської агресії.

20 млн євро будуть спрямовані на розвиток сприятливого середовища для роботи громадянського суспільства та залучення його до політичних процесів.

Ще дві угоди підписані з Європейським інвестиційним банком: 300 млн євро в межах угоди про фінансування проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" будуть залучені для реалізації заходів, спрямованих на удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні. Зокрема, теплоізоляція даху, підвалу та стін, встановлення енергоефективних вікон, освітлення, інвестиції у відновлювані джерела енергії.

30 млн євро позики, передбачені гарантійною угодою "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" підуть на закупівлю сортувального обладнання та створення трьох сортувальних об'єктів (зокрема, будівництво хабу у Львові) та 22 сортувальних депо загалом та на впровадження систем автоматичного відстежування пересування вантажів.

Крім того, додав Шмигаль, були окреслені подальші кроки активної співпраці та взаємодії між Україною та ЄС. Серед них і якнайшвидше підписання угоди про спільний авіаційний простір, і "промисловий безвіз", і спільна оцінка у 2021 році досягнень Україною цілей Угоди про асоціацію, що є відправною точкою до її наступного оновлення.

Як повідомляв Укрінформ, делегацію України на саміті очолив Президент Володимир Зеленський, делегацію ЄС - Президент Європейської ради Шарль Мішель.

За матеріалами Укрінформ.