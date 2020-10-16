Україна розглядається як потенціальний постачальник водню до ЄС - Міненерго

Українська делегація у Німеччині представила потенційні проєкти для вироблення водню. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

У відомстві зазначили, що питання розвитку водневої енергетики та у цьому контексті перспективи використання інфраструктури газотранспортної системи України зараз на порядку денному у зв'язку із значними змінами в економічній та енергетичній сферах, а також розвитком водневих технологій у країнах ЄС.

У промисловості Німеччини вже зараз є попит на водень, і Україна розглядається як можливий постачальник водню. Наразі німецькі компанії тестують технології вироблення водню та оптимізації процесів.

Очільниця міністерства представила потенційні проекти виробництва водню, які можуть стати спільними пілотними проєктами у поєднанні двох технологій - відновлюваної енергетики та виробництва водню.

Ольга Буславець зазначила, що Україна та Німеччина вже розпочали діалог щодо інтеграції водневих технологій в енергетичну систему України у рамках "Ініціативи зеленого водню для Європейського Зеленого курсу 2x40 ГВт".

"У найкоротші терміни ми маємо провести консультації та визначити спільно із Німеччиною основні пріоритетні пілотні проєкти, які можуть бути реалізовані в рамках зазначеної програми, та розробити механізми їх реалізації із визначенням джерел можливого фінансування", - зазначила в.о. міністра.

Зокрема, для забезпечення транспортування відновлюваного водню до ЄС можливо використовувати і потужності української ГТС. Це питання має бути додатково опрацьоване разом з експертами ЄС для визначення відповідних маршрутів та комплексу заходів щодо забезпечення надійності та безпеки роботи ГТС із новим енергоносієм, інформують у Міненерго.

Буславець запросила німецькі компанії, в яких є досвід роботи з воднем по всьому ланцюжку створення вартості, об'єднатись із надійними українськими промисловими партнерами для реалізації перших пілотних проєктів в Україні.

"Ми сподіваємось на результативну співпрацю з німецькою стороною та залучення допомоги при здійсненні ключових заходів з розвитку та інтеграції водневих технологій, що, зокрема, включатиме як розробку водневої концепції, так і реалізацію обраних пілотних проєктів", - наголосила очільниця Міненерго.

Також Буславець окреслила головні завдання:

* по-перше, значну увагу найближчим часом буде приділено розробці водневої концепції та прийняттю нормативно-правової бази для забезпечення функціонування галузі водневої енергетики України та апроксимації законодавства до вимог міжнародного права у цій сфері;

* по-друге, важливим є питання впровадження в Україні системи стандартизації у галузі водневої енергетики, розробленої на базі міжнародно встановлених стандартів та норм для цього виду палива, а також створення системи метрологічного та сертифікаційного забезпечення;

* по-третє, Україна потребує допомоги у розробці вимог та заходів щодо безпеки у процесі виробництва, зберігання, транспортування та споживання водню з урахуванням сучасних технологій провідних країн ЕС.

"Діалог щодо водневих проєктів з компаніями, які є потенційними кінцевими споживачами водню - це відкриття для України можливості з подальшого розвитку відновлюваної енергетики та формування внутрішнього ринку водню. Паралельно дуже важливий процес з формування законодавчої бази для розроблення та стандартизації всього виробничого процесу, це реалії сьогодення", - сказав Олександр Рєпкін, голова робочої групи Експертної ради Міненерго - член делегації.

Делегація України відвідала німецький концерн Thyssenkrupp, який, бувши найбільшим споживачем природного газу, декларує заміщення власного виробництва природного газу в еквіваленті 2 млн тонн водню, що дозволить найбільшому виробнику сталі стати абсолютно кліматично нейтральним у короткостроковій перспективі.

Починаючи з наступного року, підприємство планує вводити в експлуатацію по 1 Гвт встановленої потужності електролізерів. Скорочення викидів СО2 є метою концерну. Заміщення традиційних джерел енергії відновлюваними та, зокрема, воднем - є амбітним завданням підприємства.

У Міненерго нагадали, що вже розробляють дорожню карту водневої енергетики та планують розпочати роботу над концепцією розвитку водневої енергетики України до 2050 року. У рамках Експертної Ради при міністерстві вже створено відповідну Робочу групу (з розвитку водневої енергетики), до якої увійшли основні експерти водневої галузі та представники бізнес-середовища. За матеріалами УНН.