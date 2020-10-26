Україна щорічно втрачає 15-17 мільярдів через сірі схеми на тютюновому ринку

Коштом сірих схем на ринку тютюнових виробів держава щорічно втрачає 15-17 мільярдів гривень на рівні гуртовиків та роздрібної торгівлі. Серед цього близько 7-8 мільярдів через несплату податків. Роздрібний акциз б'є по державній скарбниці ще близько на два мільярди, а втрати від нелегальної торгівлі оцінюють в 5-6 мільярдів, передає "РБК-Україна".

Головними проблемами тютюнової галузі агентство називає - ухилення від сплати податків, контрабанду та контрафакт, а також незаконне виробництво й реалізацію нелегальних тютюнових виробів.

За слова Державної податкової служби України Олексія Любченка, продаж сигарет за готівку - основна схема прикриття "скручування" ПДВ. Від виробників сигарети надходять на три основні канали збуту, після чого розходиться на різних суб'єктів - де і відбувається "скручування" ПДВ.

"РБК-Україна" наголошує, що з втратами від роздробу ситуація схожа - податок з роздрібного продажу тютюнових виробів всі магазини платять з 2015 року. Це 5% від вартості кожної пачки сигарет. Але у 2018 році роздрібний акциз заплатили лише з 55% проданих сигарет.

На сьогодні, видано 115 гуртових ліцензій на торгівлю сигаретами. У число великих гуртовиків входять такі компанії, як: "Галичинатабак", "Волиньтабак", "Вірджинія", "Основа Інфо", "Табакум", "Юнайтед Тобакко Груп", Востокопт, Вектор ЛД.