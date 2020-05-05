Україна відновила постачання бензину з Росії

В кінці квітня дві українські компанії, "Західна нафтогазова компанія" (ЗНГК) і "Євростандарт", відновили імпорт автомобільного бензину з Росії, повідомляє enkorr з посиланням на дослідження в "Консалтинговій групі А-95".

В кінці квітня - початку травня ЗНГК оформила імпорт близько 400 т бензину, "Євростандарт" - 115 тонн. Паливо марки А-92 надійшов в Україну залізницею з Московського НПЗ компанії "Газпром нафта".

В консалтинговій групі додали, що 4 травня ЗНГК почала пропонувати А-92 Московського НПЗ в дрібнооптовому сегменті з нафтобази у Василькові (Київська обл.).

Також разом з автомобільним бензином, "Євростандарт" і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне паливо виробництва Московського НПЗ "Газпром нафти". Станом на 3 травня, "Євростандарт" оформив постачання 1,7 тис. т, ЗНГК - 2,3 тис. т дизпалива. Після 2016 р., постачання дизпалива з Московського НПЗ в Україну не фіксувалися.

Останній раз поставки бензинів з Росії в Україну залізницею здійснювалися у 2016 р. Тоді за підсумком року було поставлено близько 22 тис. т (трохи більше ніж 1% від балансу ринку). В тому році практично всі поставки здійснювалися з Орского НПЗ компанії "Орскнефтеоргсинтез", що входить в групу "Сафмар" Михайла Гуцерієва. Найбільшими імпортерами тоді виступали також ЗНГК (18 тис. т) і "Євростандарт" (4 тис. т).

Раніше повідомлялося, що на тлі стрімкого падіння цін на нафту, російські нафтовики почали продавати бензин в збиток, а ті, хто займається продажем АІ-92 на біржі, терплять збитки в розмірі 2,3 тис. рублів на тонну. За матеріалами enkorr.com.ua, Дзеркало тижня. Україна