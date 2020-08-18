Україна запровадила спецмита на російські газ, дизпаливо та вугілля

Кабінет міністрів запровадив спеціальні мита на імпорт дизельного пального, скрапленого газу та вугілля з Російської Федерації. Як повідомляє Урядовий портал, відповідну постанову уряд ухвалив 17 серпня.

У ній ідеться про те, що для "захисту інтересів безпеки в надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах" запроваджуються наступні мита: для важких дистилятів (газойлів) - 4%; для скраплених газів - 3%; для всіх типів вугілля (крім антрацитового та ще кількох видів) - 65%.

Документ передбачає, що, в разі неможливості достеменно встановити країну походження товарів, вони випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати мита.

Окремим пунктом зазначено, що ця постанова втрачає чинність 31 грудня 2020 року або після скасування Російською Федерацією "дискримінаційних або недружніх дій щодо України".

За матеріалами https://uain.press