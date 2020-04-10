Україна завершила опалювальний сезон із рекордним за 30 років запасом газу

В українських підземних сховищах понад 15,8 млрд куб. м газу. Як відзначили в пресслужбі НАК "Нафтогаз України", це майже на 45% більше, ніж торік.

Запаси газу в ПСГ України оприлюднені станом на 7 квітня 2020 року.

Володимир ЗеленськийПрезидент УкраїниЗеленський пообіцяв обговорити зниження тарифів на опалення з місцевою владою, якій не вдалося це забезпечитиСказано 1 лютого 2020 р.Статус обіцянки: У процесі

На кінець опалювального сезону 2019-2020 рр. запаси газу - найвищий показник за останні 30 років. Найближчі до цих обсягів запаси газу в підземних сховищах були в опалювальному сезоні 2008-2009 років. Тоді запаси становили 15,4 млрд куб. м газу.

З початку опалювального сезону 2019-2020 рр. Україна використала 5,98 млрд куб. м ПСГ. Погодні умови дозволили припинити відбір газу з ПСГ і почати сезон закачування газу ще в березні, тоді як в 2019 році закачування почалося в квітні.

Нагадаємо, у Києві з 25 березня від опалення почали відключати школи і дитячі садки.

Також із 5 квітня київська влада почала відключати від опалення житлові будинки у зв'язку зі сприятливими погодними умовами.

За матеріалами Слово і Діло.