Україні для перегляду програми з МВФ необхідно дійти повного взаєморозуміння в кроках - директорка МВФ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала конструктивною телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським увечері 17 листопада, проте наголосила на необхідності досягти повного взаєморозуміння в кроках для подальшої співпраці за поточною програмою stand-by.

"Конструктивна телефонна розмова з президентом України Зеленським про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку й зусилля з боротьби з корупцією. Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння у кроках", - написала вона у Twitter.

Своєю чергою офіс президента України за підсумками розмови повідомив, що сторони "тісно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію" фонду, яка провела б перший перегляд програми й могла б рекомендувати виділення другого її траншу. За словами Зеленського, на сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконано.

Минулого тижня глава Національного банку України Кирило Шевченко за підсумками візиту до Вашингтона припустив приїзд місії МВФ до країни до кінця 2020 року. "Щоб з'явилися дати, треба досягти прогресу щодо всіх блоків питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані і ми з обох сторін почнемо ними рухатися, то я в цьому питанні є оптимістом: Україна має всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - сказав він "Голосу Америки".

За словами Шевченка, на порядку денному переговорів із МВФ стоять три питання: рішення Конституційного Суду та антикорупційної діяльності в Україні, проєкт держбюджету на 2021 рік і робота самого НБУ. Глава центробанку зазначив, що найбільше занепокоєння викликало рішення КС.

МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (майже $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дасть змогу отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку та EUR600 млн від ЄС.

За даними інформованих джерел агентства "Інтерфакс-Україна", наразі програму stand-by фактично поставлено "на паузу", а рішення Конституційного суду про часткове скасування антикорупційної реформи, поява проєкту держбюджету-2021 з дефіцитом 6% ВВП і законопроєктів у ВР з податковими винятками лише додають запитань.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.