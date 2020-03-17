Українські банки проводять знезараження готівки через коронавірус

Нацбанк та інші банки проводять знезараження валюти через епідемію коронавірусу і закликають людей більше користуватися безготівковим способом. Про це заявила на брифінгу щодо роботи банків та фінансових ринків в умовах карантину перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспонент УНН.

"Намагайтеся скорочувати чи зменшувати свої контакти з готівкою. Ми проводимо дуже багато заходів по знезараженню готівки сьогодні. Але ви повинні розуміти, що найбезпечніше в даній ситуації є безготівковий спосіб оплати.

За її словами, НБУ вимагає від банків переглянути в бік зниження тарифи на безготівкові розрахунки для населення.

Нагадаємо, НБУ повідомляв, що процес обробки готівки у центральному сховищі Нацбанку зміниться, на тлі заходів щодо недопущення розповсюдження коронавірусу в Україні.

За матеріалами УНН