Українських туроператорів зобов'язали вказувати ціну турів у гривні

Антимонопольний комітет зобов'язав туристичних операторів протягом 10 днів змінити і привести до вимог конкуренційного законодавства рекламу цін турів на сайтах. Про це 2 грудня повідомив керівник Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві закликали інформувати споживачів про ціни, не вводячи в оману.

"За рішенням тимчасової адмінколегії Антимонопольного Комітету вони [туристичні оператори] матимуть право зазначати на офіційних сайтах ціни тільки у гривні без так званого "власного курсу валют", - повідомив Хмельницький.

За його словами, під час розслідування АМКУ виявив, що реклама турів "у доларах" вводить клієнтів в оману через непрозорі правила визначення туроператорами "власного курсу валют". Тому комітет надав обов'язкові для розгляду рекомендації: реклама турів має містити точні й чесні ціни у гривні, без використання "власного курсу валют".

Хмельницький заявив, що в разі невиконання рекомендацій оператори змушені будуть заплатити штраф.

На зустрічі з операторами голова АМКУ Ольга Піщанська обговорила це рішення з представниками туроператорів, і вони пообіцяли виконати його у строк, додав він.

За матеріалами Гордон.