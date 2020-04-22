Український уряд ввів держрегулювання цін на соціально значущі продукти і товари

22 квітня Кабінет Міністрів України затвердив постанову про заходи, спрямовані на стабілізацію цін на товари, що мають соціальну значимість, і товари протиепідемічного призначення, передає кореспондент видання "Гордон".

Ця постанова передбачає повернення державного регулювання цін на харчові продукти і товари, яке було скасовано 2017 року.

"Проєктом постанови передбачається на період карантину затвердження переліку товарів, які мають важливу соціальну значимість, і переліку товарів протиепідемічного призначення - всього 48 найменувань, порядок декларування цін на товари, що мають соціальну значимість, і товари протиепідемічного призначення", - сказав перед голосуванням міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Уряд підтримав постанову з можливістю протягом дня внести до неї зміни стосовно списку препаратів, необхідних для лікування коронавірусної інфекції.

Кабмін поки не публікував тексту постанови. За даними народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, який відвідує засідання уряду, у документі чотири групи товарів: товари, що мають соціальну значимість, товари, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу, антисептики і дезінфекційні засоби, а також засоби індивідуального захисту. Він опублікував список у Telegram.

Товари, що мають соціальну значимість: крупа гречана; цукор-пісок; борошно пшеничне (вищий гатунок); макаронні вироби вітчизняного виробництва; молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці); хліб житньо-пшеничний; яйця курячі категорії С1; птиця (тушки курячі); вода мінеральна без газу; масло вершкове жирністю 72,5%.

Товари, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу: Paracetamol; Azithromycin; Ampicillin; Amoxicillin; Cefiriaxone; Moxifloxacin.

Антисептики і дезінфекційні засоби: хлоргексидин (Clorhexidine); етанол (Ethanol); повідон-йод (Povidone-iodine); засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub); хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine based compound); хлороксиленол (Chloroxylenol); спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий; дезінфекційний засіб для обробки поверхонь; дезінфекційний засіб для обробки рук та шкіри; мийно-дезінфекційний (дезінфекційний) засіб для прання; мийно-дезінфекційний засіб для інструментів і обладнання.

Засоби індивідуального захисту: шапочка медична одноразова; медична маска; халат ізоляційний медичний одноразовий; костюм біологічного захисту / комбінезон; водонепроникні лабораторні костюми; рукавички медичні стерильні або нестерильні; рукавички нітрилові; рукавички латексні неопудрені; кольчужні (кевларові) рукавички (рукавички підвищеного ризику); повнолицьова маска/напівмаска; захисний щиток; захисні окуляри; респіратор FFP2 або FFP3; фартух медичний; бахіли одноразові; гумові чоботи; прогумований водонепроникний медичний фартух; медична марля; захисна напівмаска; фільтри для повнолицьових та напівмасок.

Карантин в Україні запровадили 12 березня через поширення коронавірусної інфекції. Припускали, що обмежувальні заходи будуть діяти до 24 квітня, але на сьогоднішньому засіданні уряду їх продовжили до 11 травня.

Станом на ранок 22 квітня коронавірусну інфекцію COVID-19 підтверджено у 6592 жителів України, із яких 424 уже вилікували, а 174 людини померли.