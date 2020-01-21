"Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз

ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требуют введения на них пошлин в размере 8,46%, сообщила пресс-служба "Укртатнафты".

"Украинские производители настаивают на компенсационных мерах в виде пошлин на субсидированный импорт по ставке 8,46%", – отмечено в сообщении