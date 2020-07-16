"Укроборонпром" виграв у міжнародному арбітражі $8,3 млн

Компанія судилася з американською Gray Fox, яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", що входить до складу ДК "Укроборонпром", виграла арбітражний процес у американської компанії, яка не виконала контракт на виготовлення та поставку лінії для серійного виробництва корпусів великокаліберних снарядів на підприємстві. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Колегія арбітрів Арбітражного Інституту Стокгольмської Торгової Палати повністю задовольнила позовні вимоги ДАХК "Артем" і постановила стягнути з компанії Gray Fox (Gray Fox Aviation and Logistics, Inc.) на користь заводу суму в розмірі $8,3 млн, отриману як аванс за контрактом, а також відшкодувати всі додаткові витрати, пов'язані з процесом.

Зараз підприємство вживає заходів для виконання зазначеного арбітражного рішення на території США, повідомили у ДХАК "Артем".

Нагадаємо, у березні 2018 року державний завод "Артем" уклав контракт у рамках державного оборонного замовлення з американською компанією Gray Fox на поставку стратегічно важливої лінії для виготовлення снарядів калібру 152 і 155 міліметрів.

У травні 2018-го "Артем" заплатив постачальникові передоплату - $8,3 млн, але за рік обладнання на завод так і не доставили, а лінія не збудована. Натомість американська компанія від самого початку намагалася замінити обсяг і вартість обладнання для лінії, посунути строки поставок, а ближче до завершення контракту її представники взагалі перестали виходити на зв'язок і надавати інформацію на запити підприємства.

У травні 2019 року ДАХК "Артем" розпочала арбітражний процес проти компанії Gray Fox в Арбітражному Інституті Стокгольмської Торгової Палати з вимогою повернути сплачені кошти та розірвати договір через його порушення з боку постачальника.

Процес тривав майже рік і завершився повною перемогою українського оборонного підприємства над недобросовісним виконавцем надважливого державного контракту.

За матеріалами LB.ua