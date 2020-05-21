Укрзалізниця готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня

крзалізниця готова до відновлення пасажирських перевезень, вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час інспекційного огляду станції "Київ- Пасажирський" сьогодні, 21 травня, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал", - вказав міністр.

Зазначається, що Укрзалізниця завершила демонтаж 35 МАФів на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу. Під ліквідацію підпали торговельні території, на які закінчився термін оренди, у тому числі, точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, що залишаться, будуть реконструйовані та приведені до єдиного стилю, додали у міністерстві.

Також відремонтовано будівлі приміського вокзалу. Його з'єднано накриттям з платформами та виконано їх зарежимлення, щоб унеможливити потрапляння безквиткових пасажирів. Крім цього, як вказано, встановлено сучасні лави та урни, оновлено фасад, вестибюль, квиткові каси, обладнано нові туалети, які враховують потреби маломобільних груп, у тому числі, людей з інвалідністю та мам з немовлятами.

На вокзалах станції "Київ-Пасажирський" посилено заходи безпеки та встановлено нову систему відеонагляду - 22 камери, що мають функцію розпізнавання обличчя. Міністр наголосив на необхідності встановлення таких систем і на приміському вокзалі. Криклій також доручив завершити ремонтні роботи на ескалаторі у вестибюлі Центрального вокзалу у коротші терміни, а не до кінця року, як планувалося Укрзалізницею.