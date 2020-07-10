Укрзалізниця планує у серпні відновити повноцінне пасажирське сполучення

АТ "Укрзалізниця" у разі покращення епідемічної ситуації планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

Про це заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

"Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні", - сказав Юрик.

За його словами, наразі Укрзалізниця вже відновила рух третини поїздів далекого сполучення та приміських. Юрик додав, що у разі збільшення попиту компанія буде збільшувати і кількість поїздів.

Він також закликав пасажирів дотримуватися санітарних норм під час подорожей залізничним транспортом та перебування на вокзалах.

"Ми сподіваємося на свідоме ставлення наших пасажирів та відповідальність. Найбільше порушень санітарних норм ми фіксуємо в приміських поїздах. Якщо пасажири не реагують на наші зауваження, ми вимушені викликати працівників поліції", - підкреслив очільник Укрзалізниці.

За словами Юрика, в компанії також розглянуть доцільність встановлення на Львівському залізничному вокзалі сучасних інфрачервоних систем скринінгу температури.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 1 червня розпочала відновлювати рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ . Також відновили свій рух 439 приміських поїздів. Із 1 червня УЗ почала продавати квитки на низку поїздів за 90 діб до їх відправлення. За матеріалами Укрінформ.