"Укрзалізниця" у 2021 планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення, - ЗМІ

"Укрзалізниця" збирається проіндексувати тарифи на пасажирські перевезення з березня 2021 року щомісячно на 2%. Очікується, що це принесе компанії понад 500 млн гривен доходів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на фінансову звітність перевізника.

Прибуток від пасажирів прогнозують у 7,762 млрд гривень, що на 43,6% вище від плану на цей рік та удвічі вище прогнозованого підсумку року.

"У 2021 передбачена індексація тарифів на переведення пасажирів внутрішнім сполученням з 1 березня на 2% щомісячно. Додаткові прибутки складуть 557,9 млрд", - йдеться у плані.

У плані закладається зниження доходу від вантажних перевезень на 5,2% у порівнянні з планом цього року та 11,8% у порівнянні з прогнозом.

У 2021 році "Укрзалізниця" планує отримати 3,5 млрд гривень чистих прибутків. У 2020 році в плані був прибуток 69 000 гривень.

Виторг же очікують на рівні 86,5 млрд гривень, а це на 15,4% більше від планового виторгу 2020.

Відповідно до фінансового плану, EBITDA (прибутки підприємства до податкових, амортизаційних, кредитних відрахувань та зносу) порівно з планом цього року мають зрости на 5,4% (до 19,175 млрд), капітальні інвестиції - більш ніж у 2,1 раза, до 27,239 млрд.

На капітальне будівництво у 2021 збираються спрямувати 7,2 млрд, на купівлю на виготовлення основних засобів - 8,4 млрд, на модернізацію - 5,7 млрд, на капітальний ремонт - 5,1 млрд.

Нагадаємо, що у березні 2020 ЗМІ повідомили, що з 1 березня 2020 року в Україні зросли тарифи на пасажирські перевезення залізницею. "Підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів "Інтерсіті+".

Однак пізніше "Укрзалізниця" спростувала щомісячне підвищення цін. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповідав, що вартість квитків на залізничні пасажирські перевезення будуть підіймати після підвищення якості послуг. Спочатку виростуть ціни на вантажоперевезення. За матеріалами LB.ua