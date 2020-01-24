Укрзализныця останется под полным контролем государства, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал подписание "Меморандума о взаимопонимании" между "Укрзализныцей" и немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn

По его словам, сотрудничество позволит повысить качество железнодорожных перевозок в Украине.

"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - написал Гончарук у себя в Facebook.

Он добавил, что "речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессию "Укрзализныци".

"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка! Завтра совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества", - подчеркнул премьер-министр.

Гончарук также отметил, что больше информации правительство предоставит 5 февраля, во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.

Напомним, 22 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что госкомпания "Укрзализныця" заключила меморандум о сотрудничестве с немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Позже немецкая компания уточнила, что буде оказывать украинской стороне только консультативные услуги, опровергнув таким образом информацию о передаче ей в управление "Укрзализыци". По материалам "Деловая столица".