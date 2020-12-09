Уряд дозволив приватизацію 18 підприємств "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів України погодив передачу Фонду державного майна 18 підприємств "Укроборонпрому" для приватизації

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 9 грудня, передає "ДС".

У пояснювальній записці говориться, що приватизація цих об'єктів необхідна для вдосконалення системи управління ОПК. Ці підприємства не залучені у виконанні Державного оборонного замовлення, а також не включені в коопераційні ланцюжки з виробництва озброєнь і військової техніки.

Загальна вартість активів цих об'єктів становить 280 млн гривень.

3 грудня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва головою ДК "Укроборонпром". За матеріалами DsNews.