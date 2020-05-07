Уряд оприлюднив повний список карантинних послаблень та заборон
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив повний список послабленнь, які почнуть діяти на першому етапі виходу з карантину вже 11 травня.
"У понеділок Уряд ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів", - написав прем'єр у своєму офіційному каналі в Telegram.
Що відкриють
- парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;
- дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
- літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування;
- музеї, музеї просто неба та історико-культурні заповідники;
- стоматології;
- салони краси та перукарні;
- заклади побутового обслуговування.
Що дозволять
- діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об'єкт є оператором ринку харчових продуктів);
- торгівлю непродовольчими товарами в магазинах (зокрема в ТРЦ);
- тренування спортсменів національних збірних команд;
- діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
- діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;
- здійснення відео- та кінозйомок, репетицій в театрах, цирках, художніх та мистецьких колективах за умови участі до 50 осіб та без глядачів.
За яких умов відкриють
Роботу відповідних закладів дозволять винятково за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Що залишається забороненим
- фудкорти та зони розваг у ТРЦ;
- кінотеатри та театри;
- метрополітен;
- громадський транспорт без спецпропусків;
- приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт;
- регулярне залізничне та авіасполучення;
- університети, школи, дитячі садочки;
- проведення масових заходів;
- переміщення групами більш ніж 2 особи, окрім супроводу дітей;
- перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;
- перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
- самовільно залишати місця обсервації або самоізоляції.
Що відомо
- З 12 березня по всій території України запровадили карантин, а згодом уряд продовжив обмеження до 22 травня, проте з послабленнями.
- Україна закрила кордони для іноземних громадян та повністю закрила пункти пропуску для пасажирського сполучення. Також зупинили роботу метро у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах й міжміське й міжобласне залізничне та авіасполучення.
- На початку квітня було затверджено список додаткових обмежень на час дії карантину. Зокрема, українцям заборонили ходити без респіратора або захисної маски по вулицях і прибудинкових територіях та збиратися більше ніж дві людини.
- З 6 квітня нові обмеження набули чинності. Штраф за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень.
- 24 квітня прем'єр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. за його словами, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.
- МОЗ оприлюднило проєкт рекомендацій щодо роботи закладів громадського харчування та підприємств в умовах першого етапу послаблення карантину з 11 травня.
Прем'єр розповів, що метрополітен в українських містах відкриють у два етапи: спочатку для окремих категорій громадян і з певними обмеженнями, а потім для інших пасажирів.
За матеріалами UA: Суспільне Новини