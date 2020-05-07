Уряд оприлюднив повний список карантинних послаблень та заборон

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив повний список послабленнь, які почнуть діяти на першому етапі виходу з карантину вже 11 травня.

"У понеділок Уряд ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів", - написав прем'єр у своєму офіційному каналі в Telegram.

Що відкриють

парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;

дитячі та спортивні майданчики на вулиці;

літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування;

музеї, музеї просто неба та історико-культурні заповідники;

стоматології;

салони краси та перукарні;

заклади побутового обслуговування.

Що дозволять

діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об'єкт є оператором ринку харчових продуктів);

торгівлю непродовольчими товарами в магазинах (зокрема в ТРЦ);

тренування спортсменів національних збірних команд;

діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;

діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;

здійснення відео- та кінозйомок, репетицій в театрах, цирках, художніх та мистецьких колективах за умови участі до 50 осіб та без глядачів.

За яких умов відкриють

Роботу відповідних закладів дозволять винятково за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Що залишається забороненим

фудкорти та зони розваг у ТРЦ;

кінотеатри та театри;

метрополітен;

громадський транспорт без спецпропусків;

приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт;

регулярне залізничне та авіасполучення;

університети, школи, дитячі садочки;

проведення масових заходів;

переміщення групами більш ніж 2 особи, окрім супроводу дітей;

перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;

перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місця обсервації або самоізоляції.

Що відомо

З 12 березня по всій території України запровадили карантин, а згодом уряд продовжив обмеження до 22 травня, проте з послабленнями.

Україна закрила кордони для іноземних громадян та повністю закрила пункти пропуску для пасажирського сполучення. Також зупинили роботу метро у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах й міжміське й міжобласне залізничне та авіасполучення.

На початку квітня було затверджено список додаткових обмежень на час дії карантину. Зокрема, українцям заборонили ходити без респіратора або захисної маски по вулицях і прибудинкових територіях та збиратися більше ніж дві людини.

З 6 квітня нові обмеження набули чинності. Штраф за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень.

24 квітня прем'єр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. за його словами, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

МОЗ оприлюднило проєкт рекомендацій щодо роботи закладів громадського харчування та підприємств в умовах першого етапу послаблення карантину з 11 травня.

Прем'єр розповів, що метрополітен в українських містах відкриють у два етапи: спочатку для окремих категорій громадян і з певними обмеженнями, а потім для інших пасажирів.

За матеріалами UA: Суспільне Новини