Уряд оприлюднив повний список карантинних послаблень та заборон

2020-05-07 22:44

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив повний список послабленнь, які почнуть діяти на першому етапі виходу з карантину вже 11 травня.

"У понеділок Уряд ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Наступного тижня буде відновлена робота частини закладів, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів", - написав прем'єр у своєму офіційному каналі в Telegram.

Що відкриють

  • парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;
  • дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
  • літні майданчики просто неба в закладах громадського харчування;
  • музеї, музеї просто неба та історико-культурні заповідники;
  • стоматології;
  • салони краси та перукарні;
  • заклади побутового обслуговування.

Що дозволять

  • діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об'єкт є оператором ринку харчових продуктів);
  • торгівлю непродовольчими товарами в магазинах (зокрема в ТРЦ);
  • тренування спортсменів національних збірних команд;
  • діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
  • діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;
  • здійснення відео- та кінозйомок, репетицій в театрах, цирках, художніх та мистецьких колективах за умови участі до 50 осіб та без глядачів.

За яких умов відкриють

Роботу відповідних закладів дозволять винятково за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Що залишається забороненим

  • фудкорти та зони розваг у ТРЦ;
  • кінотеатри та театри;
  • метрополітен;
  • громадський транспорт без спецпропусків;
  • приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт;
  • регулярне залізничне та авіасполучення;
  • університети, школи, дитячі садочки;
  • проведення масових заходів;
  • переміщення групами більш ніж 2 особи, окрім супроводу дітей;
  • перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;
  • перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;
  • перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
  • самовільно залишати місця обсервації або самоізоляції.

Що відомо

  • З 12 березня по всій території України запровадили карантин, а згодом уряд продовжив обмеження до 22 травня, проте з послабленнями.
  • Україна закрила кордони для іноземних громадян та повністю закрила пункти пропуску для пасажирського сполучення. Також зупинили роботу метро у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах й міжміське й міжобласне залізничне та авіасполучення.
  • На початку квітня було затверджено список додаткових обмежень на час дії карантину. Зокрема, українцям заборонили ходити без респіратора або захисної маски по вулицях і прибудинкових територіях та збиратися більше ніж дві людини.
  • З 6 квітня нові обмеження набули чинності. Штраф за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень.
  • 24 квітня прем'єр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. за його словами, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.
  • МОЗ оприлюднило проєкт рекомендацій щодо роботи закладів громадського харчування та підприємств в умовах першого етапу послаблення карантину з 11 травня.

Прем'єр розповів, що метрополітен в українських містах відкриють у два етапи: спочатку для окремих категорій громадян і з певними обмеженнями, а потім для інших пасажирів.

За матеріалами UA: Суспільне Новини

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