Уряд підвищив посадові оклади працівникам бюджетної сфери

Сьогодні, 26 серпня 2020 року, Уряд прийняв рішення щодо підвищення з 1 вересня 2020 року посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери у зв'язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати з 4 723 до 5 000 гривень.

Цим рішенням встановлюється посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 2 225 грн, що у співвідношенні з розміром мінімальної заробітної плати 5 000 грн буде становити 44,5 відсотка (2 225 грн/5000 грн), а також - розмірів посадових окладів за всіма розрядами ЄТС, розрахованих виходячи з нового розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду.

"Таке рішення Уряду дозволить не допустити збільшення розриву між ставкою 1- го тарифного розряду і новим розміром мінімальної заробітної плати, що з 1 вересня становитиме 5 000 гривень", - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Також Уряд доручив керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної плати за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Довідково

Розміри посадових окладів працівників визначаються на основі посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого на сьогодні складає 2 102 гривні. У співвідношенні до мінімальної заробітної плати (2 102 грн/4 723 грн) - це 44,5 відсотка. З 1 вересня поточного року посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становитиме 2 225 грн, що збереже співвідношення з розміром мінімальної заробітної плати у 44,5 відсотка (2 225 грн/5000 грн). За матеріалами Урядовий портал.