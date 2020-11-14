Уряд повинен допомогти бізнесу пережити карантин вихідного дня - Президент

Уряд має докласти всіх зусиль і застосувати всі можливі інструменти, аби допомогти представникам бізнесу пережити карантин вихідного дня.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Карантин вихідного дня - це шанс уникнути повного закриття (країни - ред.). Якщо у нас є такий шанс, ми маємо ним скористатися. Фактично, йдеться про шість неробочих днів... Так, окремі сфери бізнесу зазнають втрат, уряд повинен надати їм програми та інструменти підтримки, і це буде справедливо. Окремі вже існують та діють, але цього недостатньо. Я постійно розмовляю з Прем'єр-міністром та урядом - вони мають засинати і прокидатися з одним питанням: де знайти гроші і як допомогти бізнесу пережити ці дні", - сказав глава держави.Укрінформ.