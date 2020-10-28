Уряд продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року

Кабінет міністрів України у середу підтримав проект постанови про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету міністрів України від 25 березня 2020 р. No 338, яка передбачає продовження режиму надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року.

"Проєктом акта пропонується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зазначається, що відповідний термін було запропоновано у зв'язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в Україні COVID- 19.

Кабінет міністрів зняв обмеження, які ввели через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, що визначали розмір заробітної плати та місячної винагороди керівникам та членам наглядових рад підприємств держсектору на рівні не більше, ніж 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

Конституційний Суд України визнав рішення про встановлення на період дії карантинних обмежень зарплат чиновникам таким, що не відповідає Конституції.

29 квітня Кабмін встановив зарплати чиновникам до кінця карантину, з лімітом у 47 тис. грн.