Уряд створить робочу групу щодо запуску ринку землі

При Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України планують створити спеціальну робочу групу щодо запуску ринку сільськогосподарських земель.

Про це повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

"Зараз наше головне завдання - підготуватися до відкриття ринку землі і створити всі необхідні умови для того, щоб фермер отримав доступ до кредитних ресурсів, не допустити рейдерства і встановити такі правила гри, які б дозволили створювати нові робочі місця на землі і розвиватися аграрному сектору. Ми розпочинаємо консультації з аграріями та створюємо спеціальну робочу групу по імплементації цього закону", - повідомив міністр.

Сам ринок сільськогосподарської землі в Україні має запуститися поетапно. Спочатку, з 1 липня 2021 року, земельні паї дозволять продавати та купувати лише громадянам України (фізичним особам). Загальна площе землі, якою дозволено буде володіти складе до 100 гектарів.

Компанії та юридичні особи зможуть придбавати землю з 1 січня 2024 року.

В ніч на 31 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон про ринок сільськогосподарської землі. За це рішення проголосувало 259 депутатів. Рада розглядала законопроєкт про ринок землі з 6 лютого 2020 року. До другого читання депутати подали 4018 правок.

Зазначимо, що відповідно до соціологічних опитувань "Центру Разумкова", лише 21,4% українців підтримують запровадження ринку сільськогосподарського призначення.

За матеріалами https://hromadske.ua