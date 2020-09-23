Уряд залишить "карантинні" зарплати міністрам та прем'єру

Кабінет міністрів зберіг обмеження зарплат для членів уряду та інших чиновників на рівні 5 середніх зарплат попри рішення Конституційного суду.

Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підтверджую, що з прийняттям рішення Конституційним судом щодо заробітних плат чиновників і державних службовців Кабінет міністрів і я особисто залишаємося під регулюванням та дією постанови No304, в якій заробітні плати прем'єр-міністра, міністрів обмежені розміром не більше 5 середніх зарплат", - наголосив він.

Шмигаль зауважив, що зарплати заступників міністрів та інших чиновників також підпадають під це обмеження.

"Я прошу всіх міністрів контролювати, щоб не було перекосів, щоб зарплати людей, які працюють на державу, відповідали тим рівням про які ми говорили, і які прийнятні згідно економічної ситуації", - додав він.

28 серпня Конституційний суд визнав незаконним обмеження заробітних плат держслужбовців і суддів до 47 тис. грн на місяць на час карантину.

Після цього зарплатне обмеження було скасовано для працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування), народних депутатів, суддів, прокурорів, топменеджменту Національного банку тощо.

Водночас обмеження зарплат у 47 тис. грн залишалися для керівників, членів наглядових рад суб'єктів господарювання держсектору економіки (включаючи державні банки), управління якими здійснюється відповідно до законодавства про управління об'єктами державної власності.

16 вересня Кабмін скасував обмеження зарплат членам правління та наглядових рад державних Ощадбанку, ПриватБанку та Укрексімбанку.

Ще 13 квітня Верховна Рада схвалила зміни до держбюджету, якими на період карантину граничну суму зарплат у держсекторі визначено 10 мінімальними заробітними платами (тоді 47 230 грн).

Після цього Кабмін рекомендував обмежити з 1 квітня розмір зарплати голів правління, членів правління, голів і членів наглядових рад ПриватБанку, Укрексімбанку та Ощадбанку. При цьому зарплати не обмежили топменеджменту Укргазбанку, який на 95% належить державі, тоді як у перших трьох банках уряду належить 100%. За матеріалами http://finclub.net