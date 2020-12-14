Уряд збільшив видатки COVID-фонду на 6 млрд грн

Кабінет міністрів перерозподілив деякі видатки держбюджету на 2020 рік, зокрема збільшив видатки Фонду боротьби з коронавірусом на 6 млрд грн.

Відповідне рішення схвалене на позачерговому засіданні 14 грудня, повідомляє Мінфін.

Збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 передбачено за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за деякими бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

"За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення видатків держбюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду держбюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні з Фонду боротьби з COVID-19 обсягом 66 млрд грн вже використано 45,5 млрд грн.

Із них на охорону здоров'я використано 50% або 12 млрд грн з виділених 23,8 млрд грн.

На кінець листопада з COVID-фонду на сферу охорони здоров'я витрачено 7,8 млрд грн або 42% із передбачених 18,5 млрд грн. Порівняно з загальним обсягом у 66 млрд грн на охорону здоров'я витрачено 11,81%. За матеріалами Фінансовий клуб.