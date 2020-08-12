Уряд змінив критерії визначення карантинних зон

Кабінет міністрів на прохання Міністерства охорони здоров'я у середу, 12 серпня, спростив критерії визначення карантинних зон для регіонів, об'єднавши два показники в один. Про це стало відомо під час засідання уряду.

"Раніше рівень загрози ми визначали за 4 показниками. Ми об'єднали 2 показники - і зараз будемо визначати по трьох: заповненість ліжок, рівень тестувань і третій показник, який ми ввели замість двох - це рівень нових хворих на 100 тисяч населення - тобто за 14 днів нові випадки на 100 тисяч населення. Це буде більше зрозуміло для наших громадян", - зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.

Міністр наголосив, що для того, аби регіон жив у режимі "зеленої зони", середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань має бути не менше, ніж 24 на 100 тисяч населення за 7 днів. Показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів не повинен перевищувати 40 випадків на 100 тисяч населення.

Якщо рівень завантаженості ліжок по регіону становить 50 і більше відсотків 5 днів поспіль, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий рівень" епідеміологічної небезпеки, якщо понад 70% - то "червоний рівень" на території всієї області.

За словами Степанова, комісія ТЕБ на НС прийматиме рішення про встановлення рівня епідеміологічної небезпеки кожні 7 днів. А рішення по послаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівнів може бути переглянуте не раніше, ніж через 14 днів, бо саме стільки триває інкубаційний період коронавірусу.

Як повідомлялося, за добу 11 серпня в Україні підтвердили коронавірусну хворобу 1 433 людям, 19 хворих із коронавірусом померли, 752 людини одужали.

За матеріалами Українська правда, Тиждень.ua