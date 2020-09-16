Уряд зняв обмеження зарплати для членів правління ПриватБанку, Укрексімбанку та Ощадбанку

Кабінет міністрів України зняв карантинне обмеження зарплати для членів правління ПриватБанку, Укрексімбанку та Ощадбанку. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Кабмін зняв карантинне обмеження зарплати для членів правління Приватбанку, Укрексімбанку та Ощадбанку", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав проєкт постанови про питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки.