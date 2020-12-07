Урядовий офіс UkraineInvest проведе міжнародну конференцію для інвесторів

Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest UkraineInvest проведе міжнародну конференцію для інвесторів в онлайн- форматі 11 грудня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"11 грудня 2020 року відбудеться перша щорічна міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яку організовує урядовий Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest", - йдеться у повідомленні.

Захід буде інтерактивною платформою для інформування міжнародної та української інвестиційної спільноти щодо прогресу реформ і розвитку інвестиційного клімату в Україні протягом 2020 року та стратегічних планів держави на 2021 рік.

Програма конференції передбачає виступи та ряд дискусійних панелей, в яких візьмуть участь: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Крім того, учасниками заходу будуть заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, голова Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

Спікерами заходу будуть представники бізнес-спільноти, міжнародних фінансових організацій та експертного середовища.

Серед ключових тем конференції: розвиток ринку інвестицій в найближчій перспективі; посилення захисту прав інвесторів; як Україні стати європейським хабом інноваційних технологій?; історії успіху інвесторів в Україні; перспективи релокації виробничих потужностей в Україну; побудова "інвестиційних мостів" між українськими регіонами та світом; стимулювання залучення інвестицій в малий та середній бізнес.

Програма конференції складається з 10 інтерактивних дискусійних панелей за участю понад 30 спікерів. Конференцію буде проведено в онлайн форматі двома мовами: українською та англійською. Під час трансляції буде забезпечено синхронний переклад.

Загалом участь у заході візьмуть понад 500 представників української та міжнародної бізнес-спільноти, органів державної влади, дипломатичного корпусу та провідні експерти.