В феврале платежка будет самой низкой за всю зиму - Гончарук

За февраль 2020 года суммы в платежках за газ и тепло будут самыми низкими за всю зиму.

Об этом во время брифинга по результатам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укринформ.

"Цены на газ после января продолжают снижаться. В феврале платежка будет самой низкой за всю зиму", - рассказал Гончарук.

По словам Премьер-министра, в феврале тариф снизится и будет ниже, чем в декабре.

"Сейчас в январе по сравнению с декабрем платежка будет немного выше: объем потребления увеличился, цена на рынке выросла. Мы смотрим на все эти платежки, собираем информацию по всей Украине", - отметил Гончарук.

Он напомнил, что правительство предоставило местным властям инструмент, чтобы снизить цену на тепло для конечного потребителя.

"Мы дали возможность местной власти максимально снизить платежку, учесть реальную цену на газ, а не ту, которая когда-то была заложена в тарифе. Сейчас мы провели работу со всеми регионами и местными властями, чтобы они услышали наш призыв и максимально его учли", - сказал Гончарук.

Премьер-министр отметил, что в декабре платежки снизили около 120 городов.

"Это не вся Украина. Определенные города не пошли на уступки по разным причинам, но мы с каждым из них в диалоге", - отметил Гончарук.

Как сообщал Укринформ, 26 декабря Кабинет министров обнародовал постановление, разрешающее теплопоставщикам пересчитывать платежки в случае снижения цены на газ по сравнению с уже заложенной в тарифе. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, решение правительства позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.