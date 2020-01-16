В Киеве запуск метро на Виноградарь отложили на год

Завершение строительства ветки метро на Виноградарь откладывается на год, сообщил в четверг, 16 января, глава набсовета Киевметростроя Олег Токарев.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Сорваны сроки на год. На год переносится пуск", - сказал он, уточнив, что отставание в строительстве составляет 7-8 месяцев.

Также сообщается, что на данный момент в настоящее время работы ведутся не в полном объеме.

Ранее планировалось, что две новые станции метро на Виноградаре должны открыть к концу 2019 года.