В "Нафтогазе" прокомментировали открытие дела Антимонопольным комитетом

Открытое Антимонопольным комитетом дело в отношении НАК "Нафтогаз Украины" якобы является "претензией за законопослушность"

Об этом сообщает пресс-служба НАК, передает "ДС".

Там отмечают, что сейчас Антимонопольный комитет еще не выслал официальные документы и извещение о возбужденном деле, однако отмечают, что устанавливали такую цену на газ для населения, которую от Нафтогаза требовало правительство.

"Напомним, что цены на газ для населения определялись в этот период непосредственно Кабинетом министров Украины, а не нами", - говорится в сообщении.

Там предоставляют ссылку на постановление правительства, которое устанавливало уровень цен на газ. Его правительство приняло 19 октября 2018 года (дело Антимонопольного комитета касается периода, начиная с ноября 2018-го).

"Нафтогаз не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО. Однако ни один покупатель газа в Украине не обязан покупать газ у Нафтогаза на этих условиях", - сообщили в компании и добавили, что покупателей газа никто не обязывал покупать газ у Нафтогаза и они могли заключить договоры с другими поставщиками на рынке.

Напомним, Антимонопольный комитет открыл дело против НАК "Нафтогаз" в связи с возможным злоупотреблением компанией монопольным положением на рынке природного газа.