В Раді назвали умови введення жорсткого карантину в Україні

У Верховній Раді допустили можливість запровадження загальнонаціонального жорсткого карантину, якщо буде введений протокол сортування хворих на COVID- 19.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Локдаун - він можливий, коли запрацює протокол сортування. Протокол сортування - це локдаун системи охорони здоров'я і локдаун для країни. Коли лікар має обирати, кого йому лікувати - це катастрофа для країни", - пояснив він.

Нагадаємо, Кабмін ввів в Україні карантин "вихідного дня", який стартує 14- 15 листопада.

11 листопада, відбулась Всеукраїнська акція протесту рестораторів і представників бізнесу проти карантинних обмежень у вихідні дні.

Раніше у МОЗ розповіли, як довго триватиме карантин "вихідного дня".

Крім того, президент України Володимир Зеленський погодився на введення жорсткого карантину у вихідні дні для запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

За матеріалами Прямий канал.