В Україні карантин вихідного дня продовжувати не будуть - Шмигаль

Карантин вихідного дня дав певний результат, продовжувати його не будуть. Замість цього в Україні будуть діяти обмеження помаранчевої зони. Про це під час засідання Кабінету міністрів України в середу, 2 грудня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"І у вихідні, і в будні буде діяти карантин помаранчевої зони", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, Кабінет міністрів поки напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень. Уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх введення.

Прем'єр также повідомив, що влада провела опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та керівників обласних держадміністрацій, згідно з яким майже 90% опитаних підтримали повну заборону щодо проведення святкових концертів.

Раніше глава Госпотребслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не показав ефективних результатів в Києві, де продовжує спостерігатися стрімке зростання захворюваності COVID-19, як і в цілому по країні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також заявив, що хоча остаточні вводи щодо ефективності цього ноу-хау можна буде зробити в кінці цього тижня, і завдяки обмеженням все ж "помітна тенденція до зменшення динаміки зростання захворюваності", відомство не буде рекомендувати продовжувати терміни карантину вихідного дня в Україні, оскільки ефект, на який розраховували в МОЗ не досягнутий.

"Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантин в повному обсязі, як ми прописували", - сказав Степанов.

Уряд розглядає варіант заміни "карантину вихідного дня" на жорсткий локдаун. За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данилова, з необхідністю введення більш жорсткого карантину вже визначилися на 100%, відкритим залишається лише питання термінів.

При цьому глава МОЗ Максим Степанов пообіцяв, що українців попередять про локдаун за 7-10 днів до нього. Коли і на скільки країну можуть знову відправити на жорсткий карантин, читайте в матеріалі ZN.UA.

МОЗ заявляє, що за допомогою карантину вихідного дня вдалося "зупинити ураганний зростання кількості інфікованих". Про те, чи так це, і яка ситуація насправді, в своїй статті " COVID-19: чи виправданий оптимізм МОЗ? " Розповідає системний аналітик Євген Істребін. За матерiалами ZN.UA