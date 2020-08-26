В Україні найвища біржова ціна на електроенергію — звіт Єврокомісії

Спотова ціна електроенергії на Бурштинському енергоострові була найвищою в Європі за підсумками першого кварталу 2020 року.

У першому кварталі 2020 року середня ціна електроенергії на спотовому ринку в Україні була вищою, ніж в країнах Євросоюзу, йдеться в квартальному звіті Єврокомісії щодо ринків електроенергії.

Відзначається, що ціна в торговій зоні Бурштинського енергоострова була найвищою в Європі - 52,9 євро / МВт-год. Поза Бурштинським енергоостровом біржові спотові ціни в Україні були на рівні 46,9 євро / МВт-год.

Також в звіті наголошується, що Україна була одним з найбільших постачальників електроенергії в країни Центральної Європи. При цьому, середня ціна електроенергії в ЄС становила 33,5 євро за МВт-год.

Найнижчі ціни на електроенергію зафіксували в Північному регіоні. Низькі ціни в північних країнах обумовлені великими запасами енергії гідростанцій, зростальної вітрогенерацію і теплою зимовою погодою. Найнижчі ціни в регіоні зафіксували в Норвегії (15 євро / МВт-год) і Швеції (17 євро / МВт-год).

Фото: Звіт Єврокомісії / Скріншот

При цьому, ринки в східній і південній частинах континенту (Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Греція) виявилися з іншого боку цінового діапазону. Ситуація в цих країнах обумовлена або відносно високою часткою виробництва, яке споживає вуглець, або - великою залежністю від імпорту.

Серед країн Євросоюзу найвищі ціни в першому кварталі 2020 року також було на Мальті (45 євро / МВт-год) і Болгарії (42 євро / МВт-год). За матеріалами nv.ua