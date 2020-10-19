В Україні почали реєстрацію першого генерика проти COVID-19

Науково-виробнича фірма "Мікрохім" подала в Державний експертний центр при Міністерстві охорони здоров'я України документи на реєстрацію препарату "Фавіпіравір-Мікрохім".

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

"Препарат є першим українським генериком японського противірусного засобу "Авіган" (фавіпіравір). Цей препарат на початку року був внесений у вітчизняний протокол лікування хвороби, викликаної COVID-19. Водночас, препарат не зареєстрований на території України, тому купити його було майже неможливо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у вересні японські дослідники в рамках проведення клінічних досліджень отримали докази ефективності використання "Авіган" (фавіпіравір) для лікування хвороби, викликаної коронавірусною інфекцією. Раніше вказаний фармпрепарат вже успішно використовувався під час епідемії свинячого грипу.

Вважається, що він не просто усуває клінічні прояви хвороби, а, перш за все, впливає на патогенез коронавірусу в організмі людини. При цьому, ще у квітні в Україні оригінальний препарат був внесений до переліку ліків для запобігання поширенню коронавірусного захворювання, які були звільнені від сплати ввізного мита та ПДВ.

На початку жовтня 2020 Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між урядами України та Японії про передачу нашій стороні гуманітарної допомоги у вигляді партії препарату "Фавіпіравір".

За матеріалами Укрінформ.