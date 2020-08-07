Відсьогодні, 7 серпня, в Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів.

Відповідний закон набув чинності в п'ятницю. Про це повідомляють Українські Новини.

Закон вчора опублікували у виданні "Голос України", він набув чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.

Цей документ закріплює в термінологічному апараті Повітряного кодексу поняття "державний збір з суб'єкта авіаційної діяльності" і визначає особливості справляння державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту.

Так, у разі здійснення повітряних перевезень у межах України ставка держзбору за пасажира становить 0,5 долара, при вильоті з України - 2 долари за кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара за тонну вантажу у разі здійснення міжнародних перевезень - 10 доларів.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні трафік у повітряному просторі України скоротився на 68,3%.

Тим часом світові авіакомпанії готуються до повного відновлення перельотів не раніше 2024 року.