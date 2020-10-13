В Україні подовжать карантин до кінця року - Шмигаль

Адаптивний карантин в Україні подовжать до 31 грудня. Про це йшлося на позачерговому засіданні уряду 13 жовтня.

"Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців. І поки що це найбільш дієвий механізм від поширення коронавірусу не лише в Україні, а й загалом у світі", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також прем'єр анонсував низку нововведень. Зміниться дозволена кількість людей у масових зібраннях: у "зеленій" зоні - не більше 50 людей, у "жовтій" - не більше 30, у "помаранчевій" - не більше 25. Водночас дозволяється проведення спортивних заходів, але без глядачів.

Також МОЗ рекомендував запровадити канікули для середніх навчальних закладів від 15 до 30 жовтня. Після їхнього закінчення можливим є перехід на дистанційне навчання.

Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендуємо перейти на дистанційне навчання від 15 жовтня до 15 листопада.